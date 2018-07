Oficial. Sporting confirma venda de Piccini ao Valência por 8 milhões de euros

O Sporting confirmou esta segunda-feira a venda de Cristiano Piccini ao Valência a troco de oito milhões de euros. A SAD do clube leonino já comunicou a venda do defesa direito à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), onde explica ainda que cedeu a totalidade dos direitos desportivos ao clube espanhola, ficando no entanto com 10% dos direitos económicos.

Além disso, o Sporting vai ter ainda direito a 10% do valor de uma futura venda do jogador por parte do Valência. Piccini esteve apenas uma época em Alvalade, depois de ter sido contratado no verão passado ao Betis de Sevilha por 2,87 milhões de euros.

Leia o comunicado enviado pelo clube à CMVM:

A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante SPORTING SAD ou Sociedade) vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º-A, nº1 al. a) do Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado que chegou a acordo com o Valencia Club de Fútbol para a cedência, a título definitivo, dos direitos desportivos e 90% dos direitos económicos do jogador profissional de futebol Cristiano Piccini, em contrapartida dos quais a Sporting SAD receberá o montante de € 8.000.000,00 (oito milhões de euros). Adicionalmente a Sociedade garantiu o direito a 10% de uma futura venda.

