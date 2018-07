Atirador abatido depois de alvejar 14 pessoas em Toronto. Uma morreu

Um tiroteio num restaurante de Toronto, este domingo, provocou dois mortos e 13 feridos, um em estado grave, informou no domingo à noite a polícia local no Twitter. O atirador foi morto depois de abrir fogo contra a polícia, acrescentou o chefe de polícia Marke Saunders.

Todos os 13 feridos foram levados para o hospital. Uma rapariga de oito anos está em estado crítico.

Toronto Police Chief Saunders has updated media from scene. 14 victims were shot with a handgun. 1 female adult has died. 1 young girl in critical condition. Suspect is dead (not included in 14 victim total) Witnesses call 416-808-2222 Anonymous tips 1-800-222-8477 #GO1341286 ^sm — Toronto Police (@TorontoPolice) July 23, 2018

O tiroteio teve lugar por volta das 22 horas de domingo (3 horas em Lisboa), tendo a polícia sido avisada de imediato. Segundo o jornal Toronto Star, algumas testemunhas disseram que ouviram entre 15 e 20 tiros e viram vários feridos deitados no chão de um restaurante. As autoridades ainda não adiantaram as eventuais motivações do atirador.

Este vídeo gravado por uma testemunha e publicado no Twitter mostra o suspeito a passar em frente a um restaurante, pegando de seguida numa arma e começando a disparar indiscriminadamente.

Outras testemunhas publicaram alguns vídeos onde se podem ouvir os disparos. “A minha noite estava a correr bem até ouvir um tiroteio mesmo junto à minha casa, em Danforth”, lê-se neste post.

My evening was nice until I heard shooting right out of my place on the danforth. So scary!! The gun violence in Toronto is crazy. pic.twitter.com/eNHLlUlp6r — n???? (@nsxoxoii) July 23, 2018

Jessica Young, uma funcionária de um restaurante, disse ao Toronto Star ter visto o atacante: “Olhei para o meu lado e vi o atirador pela janela. Ele viu-me a mim ou ao meu colega de trabalho e apontou a arma pela janela”, disse, acrescentando que o suspeito levava um “chapéu preto e roupas escuras”.

Witness to tonight’s shooting, who was inside Second Cup and saw the shooter pic.twitter.com/keec5lUXQQ — Wendy Gillis (@wendygillis) July 23, 2018

O “Premier” de Ontário (líder da província), Doug Ford, lamentou o incidente através do Twitter e classificou-o como um “ato horrível de violência armada em Toronto”, sublinhando que os seus pensamentos estão com as vítimas e os seus entes queridos.

My heart goes out to the victims and loved ones of the horrific act of gun violence in Toronto. Thank you to all the first responders for acting quickly to help everyone affected. — Doug Ford (@fordnation) July 23, 2018

A polícia está a pedir às testemunhas e residentes do local que enviem todo o tipo de gravações ou fotografias que tenham, de forma a conseguirem avançar na investigação.

Witnesses or business owners/residents who have any video or photos from Danforth Av/Logan Av to as west as Broadview Av from the time period around 10pm July 22/2018 please contact Homicide investigators 416-808-5504 during night or business hours 416-808-7400 #GO1341286 — Homicide Squad (@TPSHomicide) July 23, 2018

Toronto foi recentemente palco de um aumento na violência armada, principalmente por gangues. Desde o início do ano, a cidade registou 212 tiroteios que mataram 26 pessoas, em comparação com os 188 tiroteios e as 17 mortes por arma de fogo no mesmo período do ano passado.

