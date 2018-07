Volvo vai ter subcompactos com plataforma chinesa?

Depois da experiência com a Compact Modular Architecture (CMA), plataforma desenvolvida pela Volvo em conjunto com a Geely, ambas propriedade do Zhejiang Geely Holding Group, o construtor chinês avançou para a concepção da sua primeira arquitectura modular, que será usada em diferentes modelos destinados ao segmento B – inclusivamente da Volvo, mas também da jovem Lynk & Co, que se apresta a fazer a sua estreia nos mercados europeus já no próximo ano, produzindo para tal na fábrica belga da Volvo, em Ghent. Ou seja, o Lynk & Co 01, que partilha a plataforma com o XC40, será fabricado ao lado deste, na mesma linha de onde também saem os Volvo V40 e V40 Cross Country e os novos V60 e S60.

A nova plataforma servirá as subsidiárias da Geely na Europa, Ásia, África e América do Sul, colocando ao serviço das marcas do grupo uma base que é descrita como “líder na indústria, em termos de versatilidade, potência do veículo, segurança inteligente e assim por diante”. A Geely acrescenta ainda que a nova plataforma não só vai permitir retirar partido do efeito de escala, como tecnicamente é uma arquitectura muito avançada, o que lhe renderá dividendos em termos de custos mais reduzidos para suportar o layout de futuros modelos. E as opções são variadas, com a BMA a poder montar desde hatchbacks e sedans a SUV ou MPV, com a vantagem de ser adaptável a diferentes sistemas de propulsão, de mecânicas convencionais (1.0TD, 1.4T, 1.5TD) a híbridos plug-in ou soluções mild hybrid.

O modelo que estreará esta nova base será um SUV, ainda conhecido apenas pelo nome de código SX11, embora com a promessa de ser lançado ainda no decorrer deste semestre. Curiosamente, sabe-se já que mede 4,30 metros de comprimento, o que o atira, se quisermos ser rigorosos, mais para o segmento C… Confirmado está também que vai montar um 1.5 TD com 180 cv e 255 Nm de binário máximo. Resta saber se essa proposta, a ser apresentada em breve, vai ficar pela China ou se chegará a outros mercados.

