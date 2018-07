Casas e carros destruídos, bombeiros exaustos e o céu cheio de fumo. As imagens da tragédia dos incêndios na Grécia

No primeiro dia de incêndios, segunda-feira, as autoridades grega encontraram 24 vítimas mortais. Já esta terça-feira, foi encontrado mais um grupo de 26 pessoas que morreram carbonizadas a 30 metros da praia, em Mati, uma zona balnear do país. As vítimas mortais morreram agarradas umas às outras, enquanto tentavam fugir das chamas, revelou esta terça-feira a Cruz Vermelha grega. Veja algumas das imagens do terror.

