Alemães resolveram o drama de carregar eléctricos

Uma startup sedeada em Munique, a ChargeX, diz ter a solução para resolver de vez um dos maiores problemas com que se deparam os utilizadores de veículos eléctricos: a disponibilidade de carregamento – seja porque existem poucas estações de carregamento, seja porque, não raras as vezes, os condutores se vêem impedidos de carregar o seu eléctrico, porque um carro está a bloquear o acesso ao posto de carga. O Aqueduct propõe-se resolver isso de forma simples, inteligente e, como se não bastasse, barata.

A empresa, liderada por Tobias Wagner, desenvolveu um sistema que não só permite ampliar com custos reduzidos estações de carregamento já existentes, como depois gere a distribuição da energia pelos diferentes pontos de carga, de forma inteligente e sequencial, tendo em conta a necessidade diária de electricidade de cada utilizador.

Como é que isto funciona? Na prática, basta existir uma estação de carregamento para que possa ser instalado um módulo principal, a partir do qual depois se pode expandir o número de pontos de carregamento, até a um limite de seis, através de uma espécie de régua de energia, composta por diferentes unidades Aqueduct. De acordo com a ChargeX, esta solução é perfeita quer para o mercado residencial, pois pode converter qualquer garagem numa estação de carregamento, quer para as empresas, sobretudo as que gerem frotas de eléctricos e, como tal, têm óbvias vantagens se carregarem durante o período em que a energia é mais barata (à noite). Para além disso, o sistema pode servir igualmente para ampliar a infraestrutura já existente, libertando de custos de instalação na ordem dos 50% por cada ponto de carga.

A startup planeia, até ao final do ano, ter instalados 300 pontos de carregamento e vai aumentar a produção no próximo ano, para que possa fornecer clientes.

