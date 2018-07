Arrecadação de impostos no Brasil sobe 2% e é melhor resultado desde 2015

A Receita Federal brasileira anunciou esta terça-feira que a arrecadação com impostos, contribuições e demais receitas em junho cresceu 2% acima da inflação relativamente ao período homólogo de 2017, chegando a 110,8 mil milhões de reais (25,3 mil milhões de euros). Trata-se do melhor resultado obtido no país para meses de junho desde 2015.

O Governo brasileiro considera que o aumento da arrecadação foi alcançado sobretudo com as receitas vindas de ‘royalties’ de petróleo, que compensaram as perdas geradas por uma greve dos camionistas que parou o país e causou fortes constrangimentos no abastecimento de bens de consumo e combustíveis durante 11 dias em maio.

No acumulado de janeiro e junho, a arrecadação de impostos pagos pelos contribuintes e demais receitas do Governo central brasileiro atingiu o valor de 714,4 mil milhões de reais (163,2 mil milhões de euros), um valor que indica um acréscimo acima da inflação de 6,88%.

Na semana passada, o Governo brasileiro manteve a previsão de que vai obter receitas maiores em 2018, apesar de ter revisto para baixo a sua expectativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano, que passou de 2,5% para 1,6%.

Continuar a ler