Colapso de barragem no Laos provoca vários mortos e centenas de desaparecidos

Várias pessoas morreram e centenas estão desaparecidas depois do colapso de uma barragem esta madrugada em Attapeu, no sudoeste do Laos, avançou uma agência de notícias local.

No total, foram libertados cerca de cinco mil milhões de metros cúbicos de água, provocando várias inundações e deixando casas e terrenos submersos. Alguns barcos estão a ser encaminhados para ajudar a resgatar as pessoas e mais de 6.000 pessoas ficaram desalojadas, informou a agência.

O primeiro-ministro Thongloun Sisoulith cancelou os seus compromissos e está na zona afetada, no distrito de Sanamxay. As autoridades locais apelaram ao governo e outras comunidades para ajudar no fornecimento de ajuda às vítimas, com medicamentos, roupas e comida.

Segundo a AFP, a barragem estava a ser construída pela companhia de energia Xe Pian Xe Namnoy. O plano seria exportar 90% da eletricidade gerada para a Tailândia.

ນ້ຳຖວ້ມ 24/7/2018 ພາບມູມສູງ ນໍ້າຖ້ວມ ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ເນື່ອງຈາກເຂື່ອນແຕກcr: khavee Posted by ABC Laos news ສຳນັກຂ່າວເອບີຊີລາວ on Tuesday, July 24, 2018

(em atualização)

Continuar a ler