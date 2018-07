Coreia do Norte começou a desmantelar principal pista de lançamento de mísseis

Imagens de satélite da base norte-coreana de Sohae, publicadas pelo grupo de monitorização norte-americano 38 North, mostram a pista de lançamento de mísseis a ser desmantelada. A medida do regime de Kim Jon Un vai ao encontro do compromisso feito com o presidente americano, Donald Trump, na cimeira de Singapura.

Sohae Launch Site is old news for North Korea. They launched liquid fueled rockets there. Now they’ve moved to solid fuel, much easier to launch quickly. Dismantling Sohae is kinda like taking apart the old Chevy while putting fresh tires on the Porsche. https://t.co/eVLgyvy7f1 pic.twitter.com/sueiCMW8GX — Will Ripley (@willripleyCNN) July 24, 2018

Donald Trump afirmou que o líder coreano tinha prometido destruir uma das bases de testes de lançamentos, durante o encontro que os reuniu em junho, sem especificar qual.

Porque acreditamos que estas instalações terão tido um papel importante no desenvolvimento de tecnologia para o programa norte-coreano de mísseis balísticos intercontinentais, estes esforços representam uma medida significativa para a criação de confiança por parte da Coreia do Norte”, afirmou um membro do 38 North, Joseph Bermudez.

O acordo tinha sido criticado por ser “inconclusivo” sobre quando e como Pyongyang viria a desnuclearizar a península da Coreia.

No entanto, o presidente americano, Donald Trump, afirmou estar “muito feliz” sobre o progresso das relações com a Coreia do Norte. “Um míssil não é disparado pela Coreia do Norte há nove meses”, pode ler-se no tweet de Trump, “o Japão está feliz, toda a Ásia está feliz”.

A Rocket has not been launched by North Korea in 9 months. Likewise, no Nuclear Tests. Japan is happy, all of Asia is happy. But the Fake News is saying, without ever asking me (always anonymous sources), that I am angry because it is not going fast enough. Wrong, very happy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2018

O diretor da Federação de Cientistas Americanos, Adam Mount, afirmou em declarações à CNN que, apesar de serem passos “encorajadores”, não são um passo significativo “no sentido do desarmamento ou de restrições militares significativas”.

Continuar a ler