Cantora Demi Lovato internada de urgência por overdose de heroína

A cantora Demi Lovato foi internada num hospital de Los Angeles na madrugada desta terça-feira devido a uma overdose de heroína, avança o site TMZ. De acordo com o mesmo site, cantora de 25 anos estava em casa, em Hollywood Hills, quando foi levada para o hospital e está sob observação.

Demi sofre de vários problemas de dependências há vários anos, contra as quais têm vindo constantemente a tentar livrar-se. Depois de ter sofrido bullying, a estrela da Disney passou por distúrbios alimentares primeiros, até se tornar dependente de drogas e finalmente alcoólica. Depois de se tratar, um a um, das doenças e dos vícios, que lhe afectaram o físico e até a voz, a coantora tinha tido uma recaída recente no alcoolismo que a fizeram gravar um novo single, “Sober”, que cantou pela primeira vez ao vivo no Rock in Rio deste ano em Lisboa.

Em Março, a cantora tinha feito uma publicação no Twitter para assinalar seis anos se sobriedade: “Hoje é um dia muito especial para mim… Estou oficialmente a celebrar seis anos de sobriedade! Estou muito grata à minha família, amigos e @castcenters por fazerem parte da minha caminhada. Grande parte da minha recuperação foi aprender a amar-me e a retribuir”

Today is a very special day for me… I'm officially celebrating 6 years of sobriety!! I'm so thankful to my family, friends and @castcenters for being a part of this journey. A huge part of my recovery was learning to love myself and to give back to others. — Demi Lovato (@ddlovato) March 15, 2018

Foi com a Disney que lançou pela primeira vez a sua carreira, ao ser a protagonista de “Camp Rock” (2008), quando tinha apenas 15 anos. Mas tarde foi também protagonista da série “Sunny entre Estrelas”, também da Disney, teve participações no “Glee” e foi jurada do programa X Factor. O primeiro álbum a solo, “Don’t Forget” foi lançado em 2008 e chegou ao segundo lugar da tabela Billboard 200, onde figuram os álbum mais vendidos semanalmente nos Estados Unidos.

Quando contava já com dois discos gravados — o segundo foi “Here We Go Again”, em 2009 –, acabou internada numa clínica de reabilitação depois de ter dado um murro a uma das dançarinas da sua equipa. E não apenas por um motivo: álcool, cocaína, bulimia, auto-mutilação e doença bipolar. São alguns desses problemas que aborda no documentário feito pelo You Tube em 2017 sobre a sua vida, chamado “Simply Complicated”.

