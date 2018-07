É oficial: João Moutinho é jogador do Wolverhampton e é o décimo português no clube inglês

João Moutinho já é jogador do Wolverhampton. O médio português deixa o Mónaco, treinado por Leonardo Jardim, e junta-se a Nuno Espírito Santo no clube recém-promovido à Premier League.

