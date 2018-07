Governo moçambicano transfere presidente da rádio pública para a Televisão de Moçambique

O Conselho de Ministros de Moçambique nomeou esta terça-feira Faruco Sadique Ibraimo para o cargo de presidente do conselho de administração do canal público Televisão de Moçambique (TVM), anunciou o porta-voz do órgão.

“O Governo aprovou a resolução que nomeia Faruco Sadique Ibraimo para o cargo de presidente do Conselho de Administração da Televisão de Moçambique (TVM)”, disse Augusto de Sousa Fernando, porta-voz do Conselho de Ministro de Moçambique, à margem de uma sessão.

Faruco Sadique Ibraimo, que até à data da sua nomeação era presidente do Conselho de Administração da Rádio Moçambique (RM), substitui o antigo ministro da Indústria e Comércio Armando Inroga, afastado do cargo no início do mês, depois de ter sido nomeado para a posição em fevereiro do ano em curso.

Em maio, a TVM deu em telejornal como autêntico um vídeo de supostos membros de um grupo armado que terá decapitado dez pessoas nesse mês, enquanto as imagens já circulavam no serviço YouTube desde janeiro. No referido vídeo, os homens armados reivindicam em nome de Alá os ataques de outubro do ano passado ao distrito de Mocímboa da Praia, província de Cabo Delgado, norte do país. O episódio levou à suspensão do diretor de informação do canal, de um editor e do jornalista que elaborou a peça, mas a medida foi levantada algumas horas depois.

Continuar a ler