Ivanka Trump vai acabar com a marca de roupa em nome próprio

Ivanka Trump decidiu fechar a marca de roupa que detém com o próprio nome. Mais de um ano depois de ter abandonado as funções que desempenhava na empresa, a filha mais velha de Donald Trump e sua conselheira na Casa Branca acaba agora com as operações da marca Ivanka Trump.

“Depois de 17 meses em Washington, eu não sei quando ou se alguma vez irei voltar à empresa, mas sei que o meu foco no futuro breve vai ser o trabalho que estou a desempenhar em Washington, por isso, tomar esta decisão agora é o mais justo para a minha equipa e os meus parceiros”, afirmou Ivanka Trump num comunicado.

Um porta-voz da filha mais velha do presidente dos Estados Unidos confirmou ao The New York Times que o processo de encerramento vai começar imediatamente, que os contratos de parcerias não vão ser renovados e que os funcionários vão ser dispensados nas próximas semanas.

A decisão de Ivanka Trump de abandonar as funções na marca de roupa foi uma tentativa de acalmar as críticas, que acusavam a família e o círculo próximo de Donald Trump de beneficiar pessoalmente da posição do presidente dos Estados Unidos. A filha mais velha de Trump era a principal visada, principalmente pelo conflito de interesses que surgia do facto de ser umas das conselheiras do presidente norte-americano.

Continuar a ler