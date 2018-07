Kodaline regressam a Portugal em outubro para concerto no Coliseu de Lisboa

A banda irlandesa Kodaline regressa a Portugal no dia 24 de outubro para o seu primeiro concerto em nome próprio em Portugal, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, anunciou esta terça-feira a promotora.

A banda irlandesa, que no sábado passado atuou no festival Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, confirmou o seu regresso a Portugal com um concerto que vai apresentar a digressão “Politics of Living”. A digressão acontece no seguimento da apresentação do seu terceiro álbum de estúdio que será lançado no dia 10 de agosto.

O quarteto trabalhou agora com vários escritores e produtores, incluindo Wayne Hector, que já colaborou com Nicki Minaj e One Direction, e Jonny Coffer, produtor de Beyonce, Emeli Sande, Naughty Boy e Two Inch Punch.

O álbum sucede a “Coming Up For Air”, lançado em 2015 e que se tornou disco de ouro no Reino Unido. Por sua vez, o álbum de estreia, “In A Perfect World”, vendeu mais de um milhão de cópias em todo o mundo.

Os bilhetes já estão à venda nos locais habituais e os preços variam entre 30 e 37 euros.

Continuar a ler