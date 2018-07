Lucro do UBS cresce 14,5% até junho para 2.408 milhões

O banco suíço UBS alcançou um lucro de 2.798 milhões de francos suíços (2.408 milhões de euros) no primeiro semestre deste ano, mais 14,5% face a igual período do ano anterior, anunciou esta terça-feira a instituição financeira.

As receitas operacionais do UBS atingiram, no período em análise, 15.252 milhões de francos suíços (13.126 milhões de euros), correspondendo a um acréscimo de 3% em relação a idêntico período do ano passado.

O lucro antes de imposto, por sua vez, foi de 3.652 milhões de francos (3.143 milhões de euros), contra 3.192 milhões de francos suíços (2.747 milhões de euros) observados no mesmo período do ano anterior.

Já o resultado de exploração líquido atingiu os 2.801 milhões de francos suíços (2.411 milhões de euros), um aumento de 12,5% na comparação com idêntico período do ano passado.

As despesas operacionais mantiveram-se praticamente inalteradas face aos seis primeiros meses de 2017, ao situarem-se em 11.600 milhões de francos suíços (9.983 milhões de euros).

Entre janeiro e junho, o banco suíço geria ativos no valor de 944.482 milhões de francos suíços (812.831 milhões de euros), mais 6% na comparação com idêntico período do ano passado.

Continuar a ler