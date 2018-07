Polícia moçambicana anuncia reforço do combate contra grupos armados no norte

A Polícia da República de Moçambique (PRM) anunciou esta terça-feira que está a reforçar as ações de combate aos grupos armados que protagonizam ataques na província de Cabo de Delgado, norte do país. “O que está a acontecer é o reforço daquilo que são as nossas medidas preventivas, para evitar que algumas zonas assoladas por ações de malfeitores continuem num cenário de intranquilidade”, disse Inácio Dina, porta-voz do Comando-Geral da PRM, falando na conferência de imprensa de balanço da atividade semanal da corporação.

Inácio Dina salientou que na semana passada não se registou qualquer ataque de grupos armados em Cabo Delgado. O porta-voz do Comando-geral da PRM acrescentou que as autoridades estão a encorajar as populações das aldeias afetadas pela violência a regressar as suas casas.

Povoações remotas da província de Cabo Delgado, situada entre 1.500 a 2.000 quilómetros a norte de Maputo, têm sido saqueadas com violência por desconhecidos desde outubro de 2017, provocando um número indeterminado de mortes e deslocados.

Os grupos que têm atacado as aldeias nunca fizeram nenhuma reivindicação nem deram a conhecer as suas intenções, mas investigadores sugerem que a violência esteja ligada a redes de tráfico de heroína, marfim, rubis e madeira. Os ataques acontecem numa altura em que avançam os investimentos de companhias petrolíferas em gás natural na região, mas sem que até agora tenham entrado no perímetro reservado aos empreendimentos.

