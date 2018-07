Região vai adquirir os dois campos de golfe de São Miguel nos Açores

A Região dos Açores, através da empresa Ilhas de Valor, apresentou uma proposta de aquisição dos dois campos de golfe em São Miguel, pelo valor de 7,4 milhões de euros, o que se deverá concretizar ainda este ano, foi anunciado esta segunda-feira.

“Fizemos uma proposta de aquisição dos dois campos da Verde Golfe, em São Miguel, pelo valor de 7,4 milhões de euros. Mas, os outros credores têm valores de crédito muito superiores a este por isso é que o processo foi longo, porque os outros credores também tiveram que assumir uma redução dos valores que poderão vir a receber com este negócio”, disse a presidente da Ilhas de Valor, Lubélia Chaves, em declarações aos jornalistas.

A responsável falava após uma audição na comissão eventual de inquérito ao setor público empresarial regional e associações sem fins lucrativos, que decorreu em Ponta Delgada. Em sede de comissão, a presidente daquela empresa do setor público empresarial explicou aos deputados que a Ilhas de Valor tem assumido os custos de funcionamento dos campos de golfe em São Miguel (Batalha e das Furnas) e com os 60 postos de trabalho. Em agosto de 2017, a Verdegolf, a quem pertence os dois campos, foi declarada insolvente.

“Temos estado a assumir a exploração dos campos de golfe com todos os custos de funcionamento e postos de trabalho e foi apresentada uma proposta no âmbito dos maiores credores do processo de insolvência da Verdegolf, que abrange não só a Ilhas de Valor, mas outros dois credores, de 7,4 milhões de euros a qual foi aceite por todas as partes”, explicou Lubélia Chaves aos jornalistas.

Segundo a responsável, “nesta fase está a ser redefinido o texto de aceitação e a assinatura das partes”, assegurando ainda que “a manutenção dos postos de trabalho é uma garantia do acordo entre os três credores neste processo”.

“Está no âmbito da atividade da Ilhas de Valor o desenvolvimento de atividades de âmbito económico e turístico das ilhas e é com base nisto que mantemos a atividade de campos de golfe em São Miguel e Terceira, porque é uma atividade de relevância e de importância para o turismo nos Açores”, sublinhou.

Durante a audição, a responsável garantiu ainda que a empresa tem vindo “a diminuir o seu passivo” e sublinhou a importância da Ilhas de Valor para investimentos na áreas empresarial e do turismo nos Açores.

