Seat Tarraco. 10 já o viram, os outros que esperem

Dez seguidores internacionais da Seat tiveram o privilégio de ver aquilo que os restantes mortais terão de esperar para ver, até ao próximo dia 18 de Setembro. Será esta a data em que vai ser revelado o maior dos SUV do construtor de Martorell, excepto se houver antes uma daquelas fugas com que a Internet nos costuma brindar…

Se tudo correr (mesmo) de acordo com o planeado pelo fabricante espanhol, ainda teremos de aguardar mais de mês e meio para podermos por a vista em cima do Tarraco. O nome – escolhido na da iniciativa #SEATseekingName, em que participaram mais de 146.000 seguidores da marca – significa Tarragona em latim. Vai daí, como seria expectável, o terceiro SUV da Seat, será apresentado nessa localidade.

Quem já o viu parece ter gostado – e bastante! Fãs do Reino Unido, França, Itália, Alemanha e Espanha assistiram ao levantar do pano, com alguma dose de surpresa pelo meio. Afinal, tinham sido convidados a viajar para visitar as instalações da Seat em Martorell e, de repente, viram-se sentados numa cadeira, numa sala escura, sem saberem muito bem o que os aguardava. Até que se fez luz e os rostos iluminaram-se com as mais diferentes expressões: “bestial”, “estupendo”, “magnífico”, “bonito”, “enorme”.

Para já, promete. Mas convém lembrar que ainda não vimos nada e as reacções colhidas são de fãs da marca. Se a espera vai ou não valer a pena, saberemos a 18 de Setembro.

