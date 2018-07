Um catamarã com 50 pessoas a bordo incendiou-se na Galiza. Há dois feridos graves

Um catamarã turístico com 50 pessoas a bordo incendiou-se esta terça-feira enquanto fazia o percurso entre a cidade de Grove e a ilha da Toxa, em Pontevedra, na Galiza, Espanha. De acordo com a agência EFE, o fogo começou quando a embarcação colidiu com uma plataforma flutuante para o cultivo de mexilhões, por motivos que ainda não são conhecidos. Vários tripulantes sofreram queimaduras graves e alguns ter-se-ão lançado ao mar para fugir às chamas.

Segundo o El País, o alcaide de O Grove confirmou a existência de dois feridos graves – que foram transportados de helicóptero para a unidade de queimados de um hospital na Corunha – e confirmou que o catamarã, já completamente evacuado, ainda está a arder. José Cacabelos acrescentou que ainda que exista “muita confusão” no molhe, ninguém está desaparecido. Os serviços de emergência estão a assistir pessoas com queimaduras de diferentes graus e outras com ataques de ansiedade.

Vários meios de comunicação social espanhóis avançam que existem crianças entre as vítimas. O fumo é visível a largos quilómetros de distância.

O jornal espanhol ABC indica que ao local acorreram ambulâncias de quatro localidades diferentes, unidades móveis de suporte vital avançado e um helicóptero médico. Além dos elementos da Proteção Civil, dos bombeiros e da equipa de salvamento da polícia marítima que estiveram envolvidos na evacuação do catamarã, vários barcos de pesca e de recreio que estavam na zona ajudaram a resgatar os feridos e combater o incêndio.

A ilha da Toxa, em Pontevedra, é um local turístico de elite em Espanha. Era nesta ilha que o Benfica realizava os estágios de pré-época quando o espanhol José Antonio Camacho era o treinador dos encarnados.

