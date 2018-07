Donald Trump admite alterar taxas alfandegárias depois de reunião com Juncker

Donald Trump aceitou rever as taxas alfandegárias impostas à União Europeia (UE). Numa conferência de imprensa realizada depois do encontro com Jean-Claude Juncker, na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos da América declarou uma “nova fase” na relação com a Europa e garantiu que os dois lados vão trabalhar no sentido de eliminar as taxas aplicadas aos bens não industriais e outras barreiras comerciais. A UE prometeu comprar mais soja e gás natural.

“Foi um grande dia para comércio livre e justo”, disse Trump, citado pela CNN, anunciando a criação “imediata” de um grupo de trabalho. “Estamos a começar as negociações agora, mas sabemos muito bem a onde é que elas vão parar”, afirmou ainda, de acordo com o The New York Times. Já o presidente da Comissão Europeia — que se deslocou até Washington para tentar evitar as novas taxas aplicadas aos automóveis — admitiu que tinha intenção de sair da reunião com um acordo na mão, o que acabou de facto por por acontecer.

Juncker explicou ainda que os Estados Unidos e a UE não pretendem avançar com novas taxas e que, eventualmente, até irão acabar com as existentes (a não ser que não seja possível chegar a um acordo). Tudo será feito para que isso aconteça.

#BREAKING: Trump says US, EU want to move towards "zero tariffs" on non-auto industrial goods pic.twitter.com/kQhRqMzRJx — AFP news agency (@AFP) July 25, 2018

Trump prometeu ainda resolver o problema do alumínio e do aço. Em março, começaram a ser aplicadas tarifas aduaneiras de 25% às importações europeias de aço e de 10% às de alumínio. Bruxelas ameaçou retaliar com novos impostos, no valor de 2,8 mil milhões de euros, com a comissária europeia do comércio a admitir: “Não nos deixam outra escolha”. As declarações desta quarta-feira representam, assim, uma reviravolta nas posições dos Estados Unidos e da UE.

Depois da conferência de imprensa, anunciada de surpresa depois de menos de duas horas de reunião, não houve espaço para perguntas.

