Lucro da Jerónimo Martins sobe 3,9% no semestre para 180 milhões de euros

O lucro da Jerónimo Martins subiu 3,9% no primeiro semestre, face a igual período de 2017, para 180 milhões de euros, anunciou esta segunda-feira a dona do Pingo Doce.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Jerónimo Martins adianta que as vendas consolidadas do grupo aumentaram 8,7% no semestre, para 8.426 milhões de euros. O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) aumentou 7,4% para 446 milhões de euros.

A dívida líquida do grupo era de 367 milhões de euros no final de junho, após o pagamento, em maio, de dividendos no valor de 385 milhões de euros.

