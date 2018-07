“O vício não é simples nem fácil”. As reações à recaída de Demi Lovato

Esta é uma luta que Demi Lovato, de 25 anos, tem vindo a travar desde a chegada à fama. Após seis anos afastada das drogas, a cantora voltou a sofrer uma recaída e esta madrugada foi internada de urgência num hospital de Los Angeles, nos Estados Unidos, devido a uma alegada overdose de heroína. O site TMZ, o mesmo que avançou a notícia, revelou algumas horas depois que o estado de saúde da cantora está estável. “A Demi já acordou e está com a família, que quer agradecer a todos pelo amor, rezas e apoio. Algumas informações divulgadas estão erradas e eles pedem pelo respeito à privacidade”, disse um porta-voz da intérprete ao website especializado em celebridades.

Nas redes sociais, além das milhares de mensagens de fãs com a hashtag #prayforDemi, já foram várias as figuras públicas que reagiram à situação da cantora, especialmente as do mundo da música. Brad Paisley, cantor de country, disse que Demi é “uma das pessoas mais queridas e talentosas” que já conheceu. Os dois chegaram a trabalhar juntos, com o lançamento de uma música – Without a Fight – em 2016. “Estou a rezar por ela neste momento. O vício é uma doença terrível. Não há ninguém mais honesto ou forte do que esta mulher”, acrescentou no Twitter.

My friend @ddlovato is one of the kindest, most talented people I’ve ever met. Praying for her right now, addiction is a terrifying disease. There is no one more honest or brave than this woman. — Brad Paisley (@BradPaisley) July 24, 2018

A história de Demi tem sido de altos e baixos: aos 18 anos esteve numa clínica de reabilitação, admitindo que foram várias as vezes em que não conseguiu lutar contra as drogas e a bebida. No último documentário sobre a sua história, chamado Simply Complicated, a cantora começou por admitir que na última entrevista longa que deu “estava sob o efeito da cocaína”. A depressão, os distúrbios alimentares e o bullying marcaram a sua adolescência, numa altura em que foi catapultada para a fama com o filme da Disney Camp Rock, em 2008, quando tinha apenas 15 anos. Joe Jonas foi o seu par no filme, e também já veio demonstrar o seu apoio à cantora, juntamente com os irmãos Nick Jonas e Kevin Jonas. “Sabemos o quão forte tu és”, disse o cantor.

Like all of you I am thinking of @DDLovato right now. She needs our prayers and support. We all know how strong you are Demi. #prayfordemi — J O E J O N A S (@joejonas) July 25, 2018

Like all of you I am reeling at the news about Demi. All of us love her and need to pray for her to get well. She is a fighter. #prayfordemi — Nick Jonas (@nickjonas) July 25, 2018

Sending my prayers and thoughts to @ddlovato and her family right now. — kevin jonas (@kevinjonas) July 25, 2018

No seu mais recente single — Sober (em português “Sóbria”) -, lançado há um mês, a cantora aborda a sua ligação com as drogas e admite as recaídas. “Mãe, desculpa por não estar mais sóbria, e pai por favor perdoa-me pelas bebidas espalhadas pelo chão”, lê-se na letra. A cantora, aliás, nunca escondeu os problemas que teve. Em março deste ano, Demi tinha celebrado “seis anos de sobriedade”.

Today is a very special day for me… I'm officially celebrating 6 years of sobriety!! I'm so thankful to my family, friends and @castcenters for being a part of this journey. A huge part of my recovery was learning to love myself and to give back to others. — Demi Lovato (@ddlovato) March 15, 2018

O cantor Shawn Mendes também deixou uma mensagem de apoio no Twitter. Já a apresentadora e comediante Ellen DeGeneres, que recebeu várias vezes a cantora no seu talkshow, disse que estava “de coração partido por ela estar a passar por isto”. “Ela é uma luz neste mundo. Envio o meu amor para ela e para a família”.

Love to you Demi ❤️ — Shawn Mendes (@ShawnMendes) July 25, 2018

I love @DDLovato so much. It breaks my heart that she is going through this. She is a light in this world, and I am sending my love to her and her family. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) July 24, 2018

Ariana Grande foi uma das primeiras a reagir e enviou uma pequena mensagem a demonstrar carinho pela cantora. A atriz Lili Reinhart, conhecida pelo seu papel na série Riverdale, enviou uma mensagem mais longa, onde explica que Demi Lovato era a sua inspiração quando tinha 14 anos “pela forma como falava sobre a saúde mental”. “Agora continua a inspirar milhares de jovens, homens e mulheres, com as suas mensagens de aceitação”, disse, sublinhando que o vício e as doenças mentais não deveriam ser discriminados.

i love u @ddlovato — Ariana Grande (@ArianaGrande) July 24, 2018

praying for @ddlovato and her health. When I was 14, she was an idol to me in how she spoke so openly about mental health. And now she continues to inspire thousands of young men and women with her body positivity messages. Addiction and mental illness doesn’t discriminate. ???? — Lili Reinhart (@lilireinhart) July 24, 2018

A cantora Kehlani enviou uma mensagem de apoio a Demi, mas quis ir mais longe e refletiu também sobre o vício. “O vício não é algo em que nos possamos colocar no lugar de alguém. Tens de lutar sozinho ou isso vai destruir a tua família para o resto da tua vida”, referiu, sublinhando que “este não é o momento para fazer pouco” da situação da cantora. “O vício não é simples nem fácil”, disse.

sending huge recovery love to Demi. this is a very personal moment and respected delicately. all we can do is send our best wishes and love. addiction isn’t simple nor easy. you’re very loved, @ddlovato you’ll beat this as you did before. ???????? — Kehlani (@Kehlani) July 24, 2018

addiction isn’t one of those things you can put yourself in the shoes of. you had to have fought the fight yourself or had it rip your family apart your entire life… even then, the latter is still not the same thing. this isn’t the time for the picking apart or making light of. — Kehlani (@Kehlani) July 24, 2018

Missy Elliott, com quem Demi também colaborou, sublinhou que “nunca se sabe pelo que as pessoas estão a passar” e pediu “compaixão e nada de piadas”. Já Adam Lambert, vencedor do concurso de talentos American Idol, em 2009, enviou “boa energia e amor”.

Sending Prayers for Demi Lovato you just never know what people are going through so please have compassion & no jokes???????? but let’s be encouraging so she will get the help she needs❤️???????? https://t.co/1BMTn8k88i — Missy Elliott (@MissyElliott) July 24, 2018

Hang in there @ddlovato – sending good energy and love. — ADAM LAMBERT (@adamlambert) July 24, 2018

Demi Lovato iria aparecer no episódio da noite de terça-feira do programa da Fox “Beat Shazam”, que é apresentado por Jamie Fox.

I’m praying for you with everything in me @ddlovato. You are so loved. — Bebe Rexha (@BebeRexha) July 24, 2018

@ddlovato we love you ???????????? — Meghan Trainor (@Meghan_Trainor) July 24, 2018

Poor beautiful spirit @ddlovato I hope she’s ok, and that she makes a full recovery soon. — LILY ALLEN (@lilyallen) July 24, 2018

Continuar a ler