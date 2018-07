Oficial. Este é o Porsche Macan renovado

Depois de vender mais de 350 mil unidades do Macan, desde o seu lançamento em 2014, a Porsche não quer deixar de continuar a capitalizar o sucesso do seu SUV compacto, tanto mais que é o seu bestseller. Pelo que apresentou a típica actualização, a meio do ciclo de vida comercial do modelo, e fê-lo em Xangai – ou não tivesse (só) o mercado chinês absorvido à volta de 100 mil Macan.

Como “em equipa que ganha não se mexe”, e sendo evidente o êxito comercial do modelo mais barato do construtor de Estugarda, a Porsche optou por mexidas suaves na estética. As alterações são mais evidentes na traseira do que à frente, mas a verdade é que a secção frontal foi ligeiramente redesenhada, com as extremidades agora a conferirem a sensação de uma maior largura. Alterações também na iluminação, com os faróis LED que passam a ser de série, isto enquanto atrás o destaque vai para a faixa de LED tridimensional e para os quatro pontos a sinalizar a travagem, dois detalhes claramente identitários do construtor.

Ainda no exterior, são quatro as novas cores que podem cobrir a carroçaria: “Miami Blue”, “Mamba Green Metallic” “Dolomite Silver Metallic” e “Crayon”. A lista de opcionais ao serviço da personalização estende-se ainda às novas jantes de 20 e 21 polegadas, com o Macan a montar pneus de diferentes larguras no eixo da frente e no traseiro. A solução, embora invulgar no universo dos SUV, é habitual nos desportivos da casa, com a Porsche a garantir que este arranjo permite ao condutor tirar o máximo partido do Porsche Traction Management (PTM), sempre que adoptar um ritmo mais vivo. Para o que também contribuirão os novos pneus, com maior apoio lateral, para permitir abordar as curvas de forma mais atrevida.

Já no interior, surgem vários opcionais para conferir maior desportividade ao SUV, sem contudo abdicar do conforto, pelo que os extras podem ir do pack Sports Chrono ao ionizador para melhorar a qualidade do ar a bordo, ou ao pára-brisas aquecido…

Mas o facelift concentra-se, sobretudo, no reforço da conectividade. Para controlar as funções de infoentretenimento, o ecrã sensível ao toque cresceu (passa de 7 para 11 polegadas), empurrando as saídas de ar para baixo. Mas a maior novidade é o Connect Plus, de série, que liga todos os veículos em rede, fornecendo informações de tráfego em tempo real, pois o Macan está sempre ligado à Internet.

Então, e motores? Sobre isso nem uma palavra. A marca germânica, que já disse e desdisse que ia abandonar o diesel, deverá estar a tratar das homologações de acordo com o novo ciclo WLTP, pelo que não é evidente que o Macan venha a comercializar versões a gasóleo. E os gasolina é quase certo e garantido que não vão escapar aos filtros de partículas. Mas, oficialmente, nada se sabe. O comunicado “esqueceu-se” de incluir essa parte.

