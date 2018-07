Projetos de inovação biomédica apresentados em Lisboa no Pavilhão do Conhecimento

Os primeiros oito projetos investigação e desenvolvimento (I&D) de instituições portuguesas selecionados no âmbito da “Iniciativa Ibérica de Investigação e Inovação Biomédica, i4b” da Fundação ”la Caixa” e da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) vão ser apresentados esta quarta-feira às 11h30 no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa.

A iniciativa das duas fundações pretende estimular conjuntamente projetos de investigação com impacto social no âmbito da biomedicina e da saúde em cinco áreas: oncologia, neurociências, doenças infecciosas, doenças cardiovasculares e projetos transdisciplinares com impacto em biomedicina.

Neste primeiro concurso de 2018 candidataram-se um total de 785 projetos (167 de Portugal) e foram selecionados 20 projetos de Espanha e Portugal. Os oito primeiros a ser apresentados foram propostos por investigadores de instituições portuguesas e cobrem temas que vão desde novas terapias, novos tratamentos para erradicar a malária e novos tratamentos para a insuficiência cardíaca. O total da dotação destinada a apoiar estes projetos é de cerca de cinco milhões de euros.

A cerimónia vai contar com a presença do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, do presidente honorário do BPI e curador da Fundação ”la Caixa”, Artur Santos Silva. Paulo Ferrão, presidente do Conselho Diretivo da Fundação para a Ciência e Tecnologia, e Ángel Font, diretor corporativo de Investigação e Estratégia da Fundação ”la Caixa”.

A “Iniciativa Ibérica de Investigação e Inovação Biomédica, i4b” foi lançada a 15 de fevereiro de 2018 pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), representado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), e a Fundação La Caixa através de um Protocolo de Cooperação Científica e Tecnológica assinado no âmbito do Programa “Go Portugal – Global Science and Technology Partnerships Portugal”.

