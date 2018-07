Sporting. Sócios que pedem AG para validar todas as candidaturas impedidos de entrar nas instalações do clube

Um grupo de sócios que quer entregar uma petição em que se pede a realização de uma Assembleia Geral extraordinária para votar a validação de todas as candidaturas foi esta manhã impedido de entrar nas instalações do Sporting. O conjunto de cerca de 50 adeptos continua nas imediações como forma de protesto. Jaime Marta Soares pediu, através de um e-mail, que a petição seguisse os trâmites legais e estatutários e recusou a entrada do grupo em Alvalade.

A Assembleia Geral foi inicialmente sugerida por Bruno de Carvalho. O ex-presidente dos leões viu a sua candidatura ser recusada por se encontrar suspenso enquanto sócio do clube. O que também aconteceu com a candidatura do ex-dirigente verde-e-branco Carlos Freitas.

Nas redes sociais, Bruno de Carvalho já reagiu, pedindo aos sócios que “não arredem pé” e alargou o apelo aos restantes adeptos leoninos: “Todos a Alvalade agora para exigir respeito e democracia! Por enquanto o clube ainda é dos associados! Mostrem a vossa força”, escreveu.

Segundo o Correio da Manhã, a petição que estes sócios têm em mãos conta com mais de 1.500 assinaturas. Bruno de Carvalho já tinha anunciado que pretendia entregar a petição esta semana.

Até agora, há oito candidatos à presidência do Sporting. João Benedito, Frederico Varandas, Pedro Madeira Rodrigues, Dias Ferreira, Fernando Tavares Pereira, Zeferino Boal, Carlos Vieira e Bruno de Carvalho, já anunciaram a sua candidatura. Destes, apenas seis estão em condições de concorrer. O prazo limite para a entrega de candidaturas é o dia 8 de agosto. Recentemente, tem sido noticiado por vários meios de comunicação social que Luís Figo pode estar a preparar aquela que seria a nona candidatura. As eleições estão marcadas para o dia 8 de setembro.

