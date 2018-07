Alemanha congratula-se com acordo Juncker-Trump que pode salvar milhões de empregos

A Alemanha saudou o acordo alcançado esta quarta-feira pelos presidentes da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e dos EUA, Donald Trump, considerando-o um “sucesso” suscetível de evitar uma guerra comercial e salvar milhões de empregos.

“Felicitações Juncker e Donald Trump: o sucesso alcançado pode evitar uma guerra comercial & salvar milhões de empregos! Muito bom para a economia mundial!”, escreveu o ministro da Economia alemão, Peter Altmaier, na rede social Twitter.

Congrats to @JunckerEU, @realDonaldTrump: Breakthrough achieved that can avoid trade war & save millions of jobs! Great for global economy!

— Peter Altmaier (@peteraltmaier) July 25, 2018