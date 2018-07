Brasil renova com selecionador Tite até ao Mundial do Catar2022

O treinador Tite vai ser selecionador do Brasil até ao Mundial2022 do Catar, anunciou esta quarta-feira a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que garantiu também a continuidade do coordenador de seleções, Edu Gaspar, pelo mesmo período.

“A experiência deste primeiro ciclo estabeleceu uma relação de confiança entre todos, que vai refletir-se no próximo passo. Entendo que a CBF nos deu as condições para construir um ambiente de união e de profissionalismo extremo e assim continuaremos. É um grande desafio e estamos felizes em enfrentá-lo, já com o foco voltado aos próximos jogos e competições”, disse Tite. O técnico de 56 anos soma 26 partidas à frente da seleção brasileira, conquistando 20 vitórias, cedendo quatro empates e sofrendo apenas duas derrotas.

“A CBF está a investir num projeto de longo prazo ao garantir à equipa técnica seis anos e meio à frente da seleção. Acreditamos que um planeamento cuidadoso e execução criteriosa conduzirão o futebol brasileiro aos resultados que esperamos”, justificou o diretor executivo de gestão, Rogério Caboclo. Para o dirigente, que foi o chefe da delegação brasileira no Mundial2018 da Rússia, no qual a ‘canarinha’ caiu nos quartos de final frente à Bélgica (2-1), estas renovações constituem uma “decisão natural”. “Ao longo desta primeira fase na CBF eles demonstraram alinhamento a valores que acreditamos muito, como talento, competência e dedicação”, completou.

O caminho de Tite prossegue a 7 de setembro com um particular nos Estados Unidos frente à seleção norte-americana.

