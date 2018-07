Bruno de Carvalho volta à carga “pela liberdade e pela democracia”: nova tentativa de entrega das assinaturas marcada para as 17h

Durante a passada quarta feira, Jaime Marta Soares, presidente demissionário da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, recusou-se a receber, no Estádio José Alvalade, um grupo de sócios que queria entregar uma petição em que se pede a realização de uma Assembleia Geral extraordinária para votar a validação de todas as candidaturas, incluindo a dos ex-dirigentes leoninos Bruno de Carvalho e Carlos Vieira; esta quinta feira, Bruno de Carvalho volta a tentar.

Numa publicação escrita no Facebook oficial da campanha do ex-presidente leonino, Bruno de Carvalho afirma ser “preciso agir pela liberdade e pela democracia”. “Quinta-feira – 26 de Julho – às 17 horas, no Multidesportivo do Estádio José Alvalade, será feita nova tentativa de entrega do pedido de uma marcação de Assembleia-Geral Extraordinária (AGE)”, anunciou.

AGIR PELA DEMOCRACIA E LIBERDADEQuinta-feira – 26 de Julho – às 17 horas, no Multidesportivo do Estádio José Alvalade,… Posted by LEAISAOSPORTING on Thursday, July 26, 2018

Com o dia 8 de agosto a marcar o prazo limite para a entrega das candidaturas às eleições presidenciais leoninas, Bruno de Carvalho já tinha anunciado que tencionava entregar a petição – que, segundo o Correio da Manhã, conta com mais de 1.500 assinaturas – ainda durante esta semana. As eleições no Sporting estão marcadas para 8 de setembro e contam, neste momento, com oito candidatos: João Benedito, Frederico Varandas, Pedro Madeira Rodrigues, Dias Ferreira, Fernando Tavares Pereira, Zeferino Boal, Carlos Vieira e Bruno de Carvalho.

Continuar a ler