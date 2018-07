Festival O Sol da Caparica “mesmo para todos” regressa de 16 a 19 de agosto

O festival O Sol da Caparica, evento “mesmo para todos”, “marcado pela diversidade”, regressa ao parque urbano da Costa da Caparica, em Almada, entre 16 e 19 de agosto, para a 5.ª edição, foi anunciado esta quinta-feira.

Este ano, o cartaz, “marcado pela diversidade, percorre a distância considerável entre o fado e o rock, a kizomba e o r&b, a canção de recorte clássico e o hip-hop”, fazendo deste um festival “mesmo para todos”, de acordo com a organização. O cartaz completo foi anunciado numa conferência de imprensa que decorreu num veleiro no rio Tejo, ao largo de Almada.

No primeiro dia destaca-se o nome do veterano Jorge Palma. Nesse dia irão atuar também Filipe Catto, Carminho, Silva Linda Martini, Peste & Sida, Anselmo Ralph, Virgul, Calema, Paus e Deejay Kamala.

Dia 17 será a vez de Frankie Chavez, “um dos expoentes do rock nacional”, as “lendas” UHF e GNR, Miguel Araújo, Djodje, Moullinex e uma “embaixada do ‘hip-hop nacional'”, composta por Piruka, Jimmy P, Bispo, Deau e os Wet Bed Gang.

O terceiro dia fica reservado aos Expensive Soul, Amor Electro, Sara Tavares, Rodrigo Leão, Ana Bacalhau, João Gil, Carolina Deslandes, Via, April Ivy, a Orquestra Bamba Social com Tiago e os DJ Rich & Mendes. Este dia inclui ainda uma homenagem à cantora Cesária Évora, que morreu em 2001, considerada o “expoente máximo” da música cabo-verdiana. Lucibela, Lura, Nancy Vieira, Élida Almeida ou Teófilo Chantre darão voz aos maiores clássicos da cantora africana.

O último dia, 19 de agosto, será dedicado às crianças. O cartaz desse dia inclui os espetáculos “As Canções da Maria”, de Maria Vasconcelos, Rita Guerra a interpretar músicas dos filmes da Disney, e a estreia de “O Gato Pintor”, projeto que junta Manuel Paulo e João Monge. Além disso, nesse dia haverá exibição de filmes, oficinas de percussão e construção de marionetas de papel, um parque de insufláveis e exposições.

Este ano, a organização vai aproveitar uma nova estrutura permanente do parque urbano da Costa da Caparica, o Anfiteatro, que irá acolher espetáculos nos quatro dias do festival.

Nos primeiros três dias, sempre às 17:30, será dada “voz aos poetas”, com o Poetry Ensemble, projeto satélite da Lisbon Poetry Orchestra. Por este palco irão passar ainda Monstra, Tim Tim por Tum Tum, Trio de Percussão, Drumming, Mimos e PorBatuka.

A edição de 2017 de O Sol da Caparica decorreu de 10 a 13 de agosto, no parque urbano da Costa de Caparica. De acordo com a organização, passaram pelo festival no ano passado 65 mil pessoas.

