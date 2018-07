Francisco Geraldes emprestado ao Eintracht Frankfurt e Badelj próximo do Sporting

O futebolista Francisco Geraldes foi emprestado pelo Sporting aos alemães do Eintracht Frankfurt por uma temporada, sem opção de compra, e a contratação do croata Badelj está cada vez mais próxima, revelou esta quarta-feira fonte ‘leonina’.

Segundo a fonte, o médio formado na Academia de Alcochete tem pressionado nas últimas semanas o treinador José Peseiro para o deixar sair para o Eintracht de Frankfurt, argumentando que quer jogar regularmente e por entender que dificilmente isso acontecerá, consumado que foi o regresso de Bruno Fernandes. O Eintracht de Frankfurt conta nas suas fileiras com outro jogador português, o ponta de lança Gonçalo Paciência, contratado neste verão ao FC Porto por três milhões de euros. Este será o terceiro empréstimo de Francisco Geraldes, depois do Moreirense e do Rio Ave nas duas últimas épocas.

De acordo com a mesma fonte do clube, o regresso de Battaglia é dado como “praticamente perdido” face à irredutibilidade das exigências financeiras do seu empresário, pelo que o Sporting está a apostar fortemente na contratação do médio internacional croata Milan Badelj, com quem as negociações estão muito avançadas e podem chegar a bom termo até sábado.

Por outro lado, depois do anúncio oficial feito esta terça-feira por parte do Atlético Madrid da contratação de Gelson Martins, o Sporting vai avançar na quinta ou sexta-feira com uma queixa junto do Tribunal Arbitral do Desporto, com sede em Lausana, e da FIFA. Caso o Tribunal Arbitral do Desporto venha a decidir que Gelson Martins rescindiu sem justa causa caberá posteriormente à FIFA a aplicação do valor da indemnização que o futebolista terá de pagar ao Sporting, arriscando ainda o Atlético Madrid uma eventual penalização, que poderá passar pelo impedimento de inscrição de novos jogadores durante uma ou duas temporadas.

