João Oliveira quer que Governo diga se quer livrar-se da Geringonça

A pergunta que João Oliveira endereça ao Executivo é longa, mas direta: “Que opção quer o Governo fazer quanto ao caminho a seguir? Quer prosseguir o caminho de defesa, reposição e conquista de direitos ou quer recuar? (…) ou quer dar a tarefa por terminada e passar a uma outra fase, esperando colher frutos do caminho feito de forma a desembaraçar-se daquilo que possa considerar um engulho para os seus objetivos?”. Num artigo de opinião que o líder parlamentar do PCP assina esta quinta-feira no jornal oficial do partido, o Avante”, as críticas ao PS e ao Governo de António Costa são constantes e cimentam a ligeira mudança de tom no discurso comunista em relação à atual solução governativa.

Sem se quer antecipar às respostas que possam eventualmente surgir por parte do Governo, o deputado não se mostra esperançoso. “As sucessivas declarações de membros do Governo acumulando justificações para travar a concretização de medidas tomadas ou para dificultar a resposta a outros problemas não são bom indicador”, escreve, numa clara referência às explicações que têm sido dadas por parte do elenco governativo para não aceder às exigências da esquerda – sendo o exemplo mais marcante a já célebre frase de António Costa quanto ao descongelamento das carreiras dos professores: “não há dinheiro”.

Já na passada terça-feira, o líder do grupo parlamentar do PCP tinha deixado no ar, numa conferência de imprensa de balanço do ano parlamentar, a ideia de que há dentro do partido uma crescente insatisfação quanto à atuação do Executivo. Em vésperas do início das negociações para o Orçamento do Estado de 2019, João Oliveira acusa o Governo socialista de “atender apenas aos resultados de sondagens”, em vez de responder “às justas reivindicações dos trabalhadores.”

Numa tomada de posição firme, antes das férias parlamentares, o PCP assume que não tem gostado de ver uma mudança de atitude por parte do Governo, que, segundo a ótica comunista, tem definido “como critério das opções políticas o agrado e o reconhecimento em Bruxelas.”

Com o PS na mira, João Oliveira não fecha a porta à prosseguição de um caminho em comum com os socialistas. A solução passa por continuar a aprofundar as “medidas de defesa, reposição e conquista de direitos, da conquista de novos avanços”, escreve. O nervosismo do PCP perante a abertura de António Costa ao diálogo com o PSD parece estar a toldar a tónica argumentativa comunista. Podem não passar de avisos, mas as recentes tomadas de posição do PCP prometem aquecer as negociações para o Orçamento do Estado para 2019 mesmo antes de terem começado.

Continuar a ler