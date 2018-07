Sobe para 82 número de mortos no incêndio na Grécia

Subiu para 82 o número de vítimas mortais na sequência do incêndio que deflagrou na passada noite de segunda-feira, na região grega de Ática, perto de Atenas, na Grécia, revelou esta quinta-feira o porta-voz dos bombeiros, citado pelo jornal Kathimerini. O último balanço dava conta de 81 vítimas mortais. Há ainda 186 feridos e uma centena de desaparecidos.

UPDATE: Victims of deadly Attica wildfires have risen to 82, according to a fire department spokesperson on Thursday #Greecefires

