“Agente Remax”. As reações ao caso do vereador do Bloco de Esquerda, Ricardo Robles

O vereador da câmara de Lisboa Ricardo Robles está debaixo de muitas críticas depois da notícia de que pôs à venda por 5,7 milhões um prédio que comprou em 2014 por 347 mil euros. O bloquista, que foi um dos maiores críticos da especulação imobiliária em Lisboa durante a campanha autárquica, defende que “não existe qualquer contradição” entre este possível negócio e as posições que defende publicamente. Mas na Internet há uma clara discordância.

Houve quem usasse o maior eclipse da Lua previsto para a noite desta sexta-feira, 27, para brincar com a situação.

Começo a acreditar que o tão anunciado "maior eclipse do século" era o do Robles… — Adolfo Dias (@Adolfo_Dias_I) July 27, 2018

O jornalista António Costa brincou com o facto de, apesar de tudo, Robles ser um excelente negociador, algo que a Câmara Municipal de Lisboa precisa.

Fernando Medina deveria dar o pelouro da habitação a Robles. Está visto que é um grande negociador e a câmara preciso de valorizar o seu património. — António Costa (@AC_AntonioCosta) July 27, 2018

Ricardo Robles não escapou ao escrutínio da página humorística “Insónias em Carvão”.

Encontra alguém que olhe para ti como o @ricardorobleslx olha para imobiliário para especular pic.twitter.com/USD3WXH3CO — Insónias em Carvão (@insoniascarvao) July 26, 2018

Um utilizador do Twitter lembrou que esta sexta-feira, no acampamento do EsquerdaNet, Ricardo Robles até ia falar acerca do Direito à Habitação.

O Robles ainda vai ter de falar hoje sobre habitação e gentrificação no acampamento do Bloco. The gift that keeps on giving. https://t.co/jLgNNiUM8k — Ricardo Oliveira ☕️ (@rpOliveira) July 27, 2018

A tensão que a notícia terá causado no Bloco de Esquerda fez com que este utilizador se recorde uma famosa cena do filme “O Padrinho”.

Ambiente tenso na sede do BE. Consta que #RicardoRobles foi convidado para um passeio de barco ao final da tarde com Louçã. #Lisboa pic.twitter.com/Ta10X1lnto — Alexandre Krauss (@AlexandreKrausz) July 27, 2018

Outros limitam-se a apontar a diferença entre o discurso e os atos. Como é o caso deste utilizador que partilhou um vídeo em que o bloquista afirma ter orgulho nas nacionalizações.

Ainda sou do tempo em que Ricardo Robles dizia na AML que tinha orgulho das ocupações e nacionalizações nos 11 meses do pós-25 de Abril. Hoje deve orgulhar-se por ter a oportunidade de poder vir a acumular dinheiro graças à propriedade privada e à especulação imobiliária. pic.twitter.com/QB3f0Oj56K — Bruno Futre ???????? (@brunofutre) July 27, 2018

A polémica do líder do partido espanhol Podemos, Pablo Iglesias, que também trocou um modesto apartamento em Madrid por um chalet luxuoso nos arredores, não foi esquecida.

O Pablo Iglesias já se solidarizou com o Ricardo Robles? — Rui Janeiro (@rjaneiro667) July 27, 2018

