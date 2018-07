Amazon supera pela primeira vez os 2 mil milhões de dólares de lucro num trimestre

A Amazon registou lucros de 2,53 mil milhões de dólares (2,17 mil milhões de euros) no segundo trimestre do ano. É a primeira vez na sua história que a empresa regista lucros superiores a 2 mil milhões de dólares em três meses e o terceiro trimestre consecutivo em que regista lucros acima dos mil milhões de dólares, de acordo com a CNN e o Wall Street Journal.

Os lucros do segundo trimestre do ano representam um salto face aos 197 milhões de dólares verificados no mesmo período do ano passado.

O aumento do lucro deveu-se principalmente ao crescimento das subscrições prime (100 milhões), aos anúncios (2,2 mil milhões) e ao negócio de cloud computing (seis mil milhões). No mesmo período — compreendido entre abril e junho de 2018 — a empresa registou 52,9 mil milhões de dólares (45,45 mil milhões de euros) em vendas. A empresa registou assim um crescimento de 39% nas vendas.

Apesar da intensificação da concorrência da Microsoft Corp. e da Alphabet Inc.’s Google, a empresa prevê que a tendência de crescimento se mantenha nos próximos meses. Para o quarto trimestre do ano, a Amazon prevê vendas entre os 54 e os 57,5 mil milhões de dólares.

Continuar a ler