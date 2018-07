José-Filipe Lima passa o ‘cut’ no Porsche Opens de golfe

O português José-Filipe Lima conseguiu esta sexta-feira passar o ‘cut’ no Porsche Open de golfe, prova do European Tour de golfe que está a decorrer até domingo em Hamburgo. Após os dois primeiros dias, Lima está no grupo dos 26.ºs classificados, com 141 pancadas, três abaixo do par do campo do Green Eagle Golf Courses.

O outro português em prova, Ricardo Melo Gouveia, falhou o ‘cut’ e já não fará o percurso de sábado. Terminou em 80.º, com 145 pancadas, uma acima do par e também a uma do apuramento para as terceira e quarta rondas.

Na liderança isolada está o norte-americano Bryson Dechambeau, com 134 pancadas (10 abaixo).

