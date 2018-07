Marcelo afirma-se confiante num acordo para o Brexit após breve encontro com Theresa May

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, expressou confiança num acordo para o ‘Brexit’ até outubro entre a União Europeia e o Reino Unido, depois de um encontro rápido com a primeira-ministra britânica, Theresa May, esta sexta-feira.

“Os passos estão a ser dados, em conjunto, a União Europeia atua como um todo, são passos claros. A impressão, não queria quantificar, mas talvez 80% do acordo de saída está firme, mas faltam 20%, e a declaração política já está a ser bastante trabalhada”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas. O chefe de Estado português cumprimentou a primeira-ministra britânica no intervalo da ópera “A Flauta Mágica”, de Mozart, na abertura do festival de música de Salzburgo, do qual foram convidados de honra.

A conversa “rápida, como é natural, no intervalo do espetáculo” foi relatada por Marcelo Rebelo de Sousa e captada pelo fotógrafo oficial da Presidência e por uma câmara de televisão, sendo também possível ver nas imagens a presença do chanceler austríaco Sebastian Kurz, do partido conservador ÖVP, que governa com a extrema-direita do FPÖ.

“Em relação ao ‘Brexit’, uma ideia muito clara é fazer tudo o que é possível para fechar até outubro”, disse o Presidente português, não querendo ser otimista porque tal pode “criar uma expectativa muito grande”, mas afirmando que, “realisticamente”, a reação que encontrou foi positiva. Esta ideia resulta de Marcelo também dos contactos que teve com os primeiros-ministros da Estónia e da República Checa, igualmente presentes no evento, e do que reteve da “predisposição austríaca”.

Relativamente às relações entre Portugal e o Reino Unido, Marcelo Rebelo de Sousa apontou que são “muito boas ao nível dos primeiros-ministros” e também ao nível ministral, referindo o encontro entre o ministro britânico do Interior e os ministros portugueses da Administração Interna e dos Negócios Estrangeiros, na quinta-feira.

Marcelo Rebelo de Sousa cumpriu esta sexta-feira uma visita oficial a Salzburgo, a convite do presidente austríaco, Alexander van der Bellen.

