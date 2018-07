Partido Popular espanhol vai ter 17 mulheres na nova estrutura

O Partido Popular (PP) espanhol vai ter 17 mulheres na estrutura de gestão formada pelo novo líder, Pablo Casado, um organograma composto por 54 cargos, dos quais menos de um terço (31,5%) são mulheres.

Segundo a agência de notícias espanhola Efe, haverá, no entanto, paridade no comité diretivo do partido, formado por cinco homens e por cinco mulheres. Este órgão é composto pelo secretário geral do partido, pelos vice-secretários e pelos porta-vozes do Congresso, do Senado e do Parlamento Europeu.

Marta González ocupará a vice-secretaria da comunicação, o antigo cargo de Pablo Casado, enquanto a ex-ministra da Agricultura, Isabel García Tejerina, assegurará a vice-secretaria de setorial.

A ex-vice-secretária de Estudos e Programas, quando Mariano Rajoy estava à frente do PP, Andrea Levy, permanecerá no cargo, enquanto a quarta vice-secretaria a ser ocupada por uma mulher será a Política Social, que será presidida pelo prefeita de Logroño, Cuca Gamarra.

O grupo de cinco mulheres do comité diretivo fica concluído com a ex-ministra da Saúde, Dolors Montserrat, que será a porta-voz do PP no Congresso, substituindo Rafael Hernando.

