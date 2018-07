Putin convidou Trump para encontro em Moscovo e confirmou: “Estou pronto para ir a Washington”

Depois de o encontro entre Vladimir Putin e Donald Trump em Washington ter sido adiado para o próximo ano por causa das investigações às alegadas interferências russas nas eleições presidenciais de 2016, o presidente russo anunciou esta sexta-feira que fez um convite ao presidente norte-americano para um encontro em Moscovo, avançou a Sky News.

Putin falava aos jornalistas em Joanesburgo, na África do Sul, onde está na 10.ª Cimeira dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). Depois de anunciar o convite, o líder russo não esqueceu a visita à Casa Branca. “Estou pronto para ir a Washington”, referiu, acrescentando que as condições “têm de ser as melhores” no momento em que a visita se realizar.

O presidente russo sublinhou que as chamadas telefónicas entre Moscovo e Washington “não foram suficientes” e que “ambos os lados precisam de se encontrar para falar sobre problemas como o acordo nuclear com o Irão, os conflitos no Médio Oriente e os acordos de controlo de armas”.

