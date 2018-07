Ricardo Robles, vereador do BE, põe à venda prédio em Alfama com mais-valia de 4 milhões em 4 anos

Ricardo Robles, vereador do Bloco de Esquerda (BE) na Câmara de Lisboa e que durante a campanha autárquica criticava o “carrossel da especulação” imobiliária na capital, está à beira de uma mais-valia superior a quatro milhões de euros, partilhada com a irmã, com a venda de um prédio em Alfama que comprou à Segurança Social em meados de 2014. Segundo notícia avançada esta sexta-feira pelo Jornal Económico, o bloquista garante que não vê “qualquer contradição” entre as posições políticas que defende e explica que a venda que os irmãos decidiram fazer se deve a “razões familiares”.

A história, contada pelo Jornal Económico, pode sintetizar-se em cinco pontos:

Em 2014, quando a Segurança Social colocou o prédio à venda, perto do Museu do Fado, o negócio fez-se por 347 mil euros , pagos por Ricardo Robles e a irmã, Lígia Robles, que terá residência na Bélgica. Os dois irmãos pagaram esse dinheiro a meias com recursos familiares e um empréstimo feito pela Caixa Geral de Depósitos e outro pelo Montepio.

, pagos por Ricardo Robles e a irmã, Lígia Robles, que terá residência na Bélgica. Os dois irmãos pagaram esse dinheiro a meias com feito pela Caixa Geral de Depósitos e outro pelo Montepio. O edifício estava em más condições de conservação , pelo que a Câmara instou o agora vereador a fazer obras, logo em outubro de 2014. As obras foram licenciadas um ano depois e em março de 2016 os trabalhos estavam concluídos. As obras incluíram a reconversão de umas águas furtadas em mais um andar habitável.

, pelo que a Câmara instou o agora vereador a fazer obras, logo em outubro de 2014. As obras foram licenciadas um ano depois e em março de 2016 os trabalhos estavam concluídos. As obras incluíram a reconversão de umas águas furtadas em mais um andar habitável. A Caixa emprestou 500 mil e o Montepio 325 mil (a um juro de 16%), recursos que ajudaram a pagar o valor da compra e as obras, que terão tido um custo na ordem dos 650 mil euros. Mas no dia em que foi registada hipoteca para o banco público, foi anulada a do Montepio — o que leva a crer que o financiamento da Caixa serviu para amortizar o crédito do Montepio , com taxa de juro mais penalizadora.

, com taxa de juro mais penalizadora. Havia cinco inquilinos a viver no prédio . Só um casal vivia no prédio e aceitou fazer um novo contrato de arrendamento com uma renda mais alta e um prazo de oito anos. Além deste, três inquilinos que tinham lojas aceitaram sair por comum acordo e um último, que tinha um restaurante no rés-do-chão e empregava cinco pessoas. Os irmãos ofereceram-se para pagar cinco mil euros para que ele saísse do prédio, mas o homem colocou os novos donos em tribunal exigindo receber 120 mil euros como compensação pelas obras de benfeitoria realizadas ao longo dos anos.

. Só um casal vivia no prédio e aceitou fazer um novo contrato de arrendamento com uma renda mais alta e um prazo de oito anos. Além deste, três inquilinos que tinham lojas aceitaram sair por comum acordo e um último, que tinha um restaurante no rés-do-chão e empregava cinco pessoas. Os irmãos ofereceram-se para pagar cinco mil euros para que ele saísse do prédio, mas o homem colocou os novos donos em tribunal exigindo receber 120 mil euros como compensação pelas obras de benfeitoria realizadas ao longo dos anos. Mais recentemente, “por razões familiares”, os irmãos decidiram colocar o prédio à venda junto de uma imobiliária especializada em imóveis de luxo. O imóvel foi avaliado pela agência em 5,7 milhões e a expectativa do co-proprietário é que a venda se faça “a breve trecho”. Como o negócio é a meias, a Ricardo Robles caberá uma mais-valia bruta (excluindo impostos) a rondar os 2 milhões de euros.

Questionado pelo Jornal Económico, Ricardo Robles jusifica assim a venda: “Como co-proprietário, aceitei que, por razões familiares, o prédio fosse colocado à venda”. O vereador da Câmara Municipal de Lisboa recusa a ideia de que tenha contribuído para agravar os casos de despejos na cidade, que muito critica enquanto político, lembrando que havia um casal a viver no prédio sem contrato em seu nome e que regularizou a sua situação (o tal arrendamento por oito anos), além de beneficiar das obras que aumentaram a segurança e salubridade do edifício.

“A minha conduta como co-proprietário deste imóvel em nada diminui a legitimidade das minhas propostas para parar os despejos, construir mais habitação pública e garantir o direito à cidade”, responde o vereador camarário, ao Jornal Económico.

A decisão de venda, ainda não concretizada, obedece a constrangimentos familiares que não dependem apenas da minha vontade. Todas as minhas obrigações legais, fiscais e de transparência foram cumpridas. — Ricardo Robles (@ricardorobleslx) July 27, 2018

Os despejos são, aliás, um fenómeno que é frequente em Lisboa e, também, no Porto, como noticia o jornal Público. Segundo dados enviados pela secretaria de Estado Adjunta e da Justiça ao deputado do PAN, André Silva, desde que foi criado o Balcão Nacional de Arrendamento, em janeiro de 2013, nas duas principais cidades do país houve 2.968 casos de despejo em Lisboa e 1.348 no município do Porto.

Continuar a ler