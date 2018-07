Tänak lidera Rali da Finlândia, Neuville saiu de pista e Ogier pode aproveitar

O estónio Ott Tänak (Toyota Yaris) segurou esta sexta-feira a liderança no segundo dia do Rali da Finlândia, enquanto o francês Sébastien Ogier (Ford Fiesta) pode aproveitar o atraso do belga Thierry Neuville (Hyundai i20). Tänak, vencedor do Rali da Argentina, ocupa o primeiro lugar após 11 especiais da oitava prova do Mundial de ralis, presa por 5,8 segundos, sobre o norueguês Mads Ostberg (Citroën C3), segundo classificado, e 23,1 sobre o finlandês e companheiro de equipa Jari-Matti Latvala, terceiro.

O pentacampeão do mundo Sébastien Ogier segue no sexto lugar, a 58,9 segundos de Tänak, atrás do neozelandês Hayden Paddon (Hyundai i20) et do finlandês Teemu Suninen (Ford Fiesta) e pode aproximar-se de Neuville no topo da classificação de pilotos. O belga, que detém uma vantagem de 27 pontos sobre Ogier, ocupa a 10.ª posição, a 1.57 minutos do líder, depois de ter perdido 20,7 segundos na primeira especial do dia e de uma saída de estrada no quinto troço cronometrado.

“Perdemos alguns lugares para o Ogier, pelo que não podemos estar felizes. Apenas podemos tentar fazer o melhor possível, mediante estas circunstâncias, e tentar minimizar danos”, admitiu Neuville. O finlandês Esapekka Lappi (Toyota Yaris), vencedor do rali em 2017, segue no nono posto da classificação, a 1.01 minutos de Tänak.

A jornada de sábado vai ser a mais longa do rali finlandês, com oito especiais cronometradas, num total de 208,2 quilómetros.

