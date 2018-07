António Salvador quer “mais e melhor” e lembra sonho do título

O presidente do Sporting de Braga, António Salvador, disse estar confiante quanto à passagem da equipa à fase de grupos da Liga Europa de futebol e mostrou vontade de melhorar o quarto lugar da época passada no campeonato.

“Queremos sempre fazer mais e melhor, o plantel é aquele que o treinador escolheu, acredito que é um plantel muito bom, melhor ainda do que o da época passada, apesar de termos estado a lutar pelo segundo lugar até duas jornadas do fim”, afirmou à margem do ‘Sporting de Braga Day’, dia destinado ao convívio com os adeptos no centro da cidade.

O dirigente minhoto disse ainda esperar que a equipa se intrometa “na luta com os ‘grandes’ até ao final do campeonato”, acrescentando: “toda a gente sabe qual é o meu sonho, que é o mesmo dos adeptos do Braga, que é ver o clube campeão nacional”.

Já esteve perto esse dia, mas acredito que até 2021, ano do nosso centenário, podemos ser campeões. Estamos preparados para muitas dificuldades nesta época porque os adversários estão a reforçar-se muito, prova que a liga vai ser muito mais competitiva. Aliás, não acredito que o quarto classificado fique com mais de 30 pontos do que o quinto”, frisou.

António Salvador frisou ainda a ambição de vencer as taças da Liga e de Portugal, lembrando que a ‘final-four’ volta a realizar-se em Braga.

O treinador, Abel Ferreira, corroborou a ambição do presidente.

“O nosso presidente é um sonhador e isso obriga-nos a acompanhá-lo nesse sonho de um dia fazer do Sporting de Braga campeão nacional. Queremos aproximar-nos ainda mais dos três grandes e com o apoio dos adeptos acredito que isso será uma realidade”, afirmou.

António Salvador frisou que o primeiro objetivo é vencer o primeiro jogo oficial da época, dia 09 de agosto, na Ucrânia, diante do Zorya, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa e, apesar de ter alertado para as dificuldades, mostrou confiança.

“O jogo não vai ser fácil, porque além do adversário, há que contar com uma viagem longa e desgastante, mas os sinais que a equipa tem dado nesta pré-época deixam-nos confiantes quanto ao sucesso. Nos últimos anos, o Braga tem sido um dos clubes que mais tem contribuído para o ranking de Portugal na UEFA e queremos dar seguimento a isso”, afirmou.

António Salvador frisou que espera que a temporada “seja mais pacífica” do que nos últimos anos.

“Foram dados passos decisivos nas últimas assembleias-gerais da Liga para que isso seja uma realidade, os dirigentes servem para criar as melhores condições para as equipas vencerem, mas dento das quatro linhas são os jogadores que contam, não os diretores”, disse.

