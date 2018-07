Catarina Martins envolve Marcelo na defesa de Ricardo Robles. Belém não gostou e desmente que haja diplomas à espera de decisão

Na tentativa de defender o senhorio Ricardo Robles, Catarina Martins podia ter arranjado um problema com um inquilino, neste caso, o do Palácio de Belém. Um dia depois de o Jornal Económico ter avançado que Robles, vereador do Bloco em Lisboa, tinha posto à venda por 5,7 milhões de euros um prédio comprado em Alfama por 347 mil, a coordenadora do Bloco de Esquerda saiu a terreiro para criticar “as notícias mal contadas” e as “capas de jornal falsas” sobre o assunto.

“Dois dias seguidos em que há capas de jornal falsas sobre o ⁦@ricardorobleslx⁩ quando há projetos de lei à espera de promulgação por Belém para reforçar o direito de preferência. Compreendo que o que o Bloco está a fazer incomode interesses imobiliários. Mas o Bloco não se deixa intimidar”, escreveu Catarina Martins no Twitter, já depois de ter feito declarações aos jornalistas no mesmo sentido, durante a visita ao acampamento de jovens do partido.

O argumento utilizado por Catarina Martins para defender Ricardo Robles dá a entender que os diplomas em causa, que justificam os “incómodos aos interesses imobiliários”, estão parados em Belém. E esta tentativa de envolver Marcelo no problema não caiu bem na Presidência.

O Presidente estava em visita oficial à Áustria quando rebentou o caso Robles, na sexta-feira, e este sábado, já em Lisboa, esteve na cerimónia em que José Tolentino de Mendonça foi ordenado arcebispo sem que, em nenhum destes momentos, tenha abordado o caso do vereador do BE na Câmara Municipal de Lisboa.

Ao Observador, fonte de Belém esclarece aliás que “não há, neste momento, nenhum diploma da Assembleia da República a aguardar decisão do Presidente”.

Um pormenor que o Bloco desvaloriza, num esclarecimento prestado já depois da resposta da Presidência. O partido admite que o diploma, aprovado a 19 de julho, possa não ter sido ainda enviado pelos serviços do Parlamento.

“Os serviços podem ainda não ter enviado para promulgação a redação final (é procedimento normal). Em qualquer caso, já foi aprovado no Parlamento. E a proposta tem impacto enorme sobre casos como o da Fidelidade: permite, por exemplo, que cada inquilino tenha preferência na compra da sua casa sem ter que comprar o quarteirão inteiro“, indicou ao Observador fonte do partido.

E qual é o caso Fidelidade? O projeto de lei do Bloco de Esquerda sobre o direito de preferência, aprovado na semana passada, pretende garantir que os inquilinos possam exercer o direito de preferência em caso de venda do imóvel onde habitam.

Em finais de junho ficou a saber-se — através de uma notícia do jornal Público — que a seguradora Fidelidade estaria a vender 277 imóveis em todo o país (quase 2.085 fogos) sem que que os arrendatários pudessem exercer o direito de preferência.

A seguradora terá enviado uma carta aos arrendatários a dar conta que o direito de preferência teria de ser exercido não sobre cada fração, mas sobre todo o conjunto imobiliário.

O projeto do Bloco pretende evitar casos como este, obrigando a que os proprietários que queiram vender imóveis a individualizar cada uma das frações, constituindo propriedade horizontal dos vários fogos. Assim, os inquilinos podem exercer o direito de opção sobre a casa que habitam.

Continuar a ler