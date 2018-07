Desportivo das Aves na fase de grupos da Taça da Liga após 20 penáltis

O Desportivo das Aves está na fase de grupos da Taça da Liga. A equipa de José Mota derrotou os açoreanos do Santa Clara, nas grandes penalidades, por 8-7, depois de 2-2 no fim do tempo regulamentar.

No primeiro jogo oficial de ambas as equipas, a equipa da Vila das Aves recuperou de uma desvantagem de dois golos ao intervalo para levar o jogo para os penáltis, acabando por vencer ao 20.º pontapé, quando Beunardeau negou o golo a João Lucas.

Um autogolo de Jorge Fellipe (09) deu vantagem à equipa açoriana, que ampliou aos 27 minutos quando Thiago Santana, lançado por João Lucas, atirou da meia lua para fazer o segundo tento do Santa Clara.

Duas defesas muito difíceis de Marco (47 e 57) negaram outros tantos golos a Defendi e Derley no forte assédio avense após o intervalo, que acabou coroado com o golo de Nildo Petrolina (63).

Uma iniciativa de Rodrigo pela direita deu o empate a Braga (84), respondendo Bruno Lamas (87), de livre direto, com um remate à barra que atirou a decisão para as grandes penalidades. Foram necessários 20 penáltis para ser encontrado o vencedor. No fim, a sorte sorriu aos avenses.

Continuar a ler