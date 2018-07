F1. Hamilton assegura 77.ª “pole position” da carreira no circuito de Hungaroring

O piloto britânico Lewis Hamilton (Mercedes), líder do Mundial, garantiu este sábado a ‘pole position’ para o Grande Prémio da Hungria de Fórmula 1, 12.ª prova do calendário, numa sessão de qualificação marcada pela chuva.

Hamilton, que cumpriu os 4.381 metros do circuito de Hungaroring em 1.35,458 minutos, terá a seu lado o companheiro de equipa, o finlandês Valtteri Botas, que conseguiu o segundo melhor tempo.

O alemão Sebastian Vettel (Ferrari), segundo classificado do Mundial com menos 17 pontos do que Hamilton, sairá do quarto lugar da grelha, ao lado seu companheiro de equipa Kimi Raikkonen (Ferrari), que conseguiu o terceiro melhor tempo.

“Os outros conseguiram ser mais rápidos do que nós (Ferrari) nos treinos livres, mas hoje ‘o céu abriu-se’ e voltámos a estar em pé de igualdade”, afirmou Hamilton, que na semana passada recuperou a liderança do Mundial.

O GP da Hungria antecede uma paragem de cerca de um mês no Mundial de Fórmula 1, que voltará às pistas em 26 de agosto, na Bélgica.

