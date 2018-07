Fotogaleria. Lisboa, Sines e Coimbra: o eclipse lunar visto a partir de Portugal

A neblina dificultou a vida aos portugueses que queriam observar o eclipse lunar do século. Mas alguns insistentes não se preocuparam: em Lisboa, no terraço do Teatro Romano, várias pessoas juntaram-se e assistiram ao fenómeno em conjunto com investigadores do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço.

Em Sines, o vermelho da Lua foi bastante visível e contrastou com o escuro do céu. Mas também em Coimbra foi possível ver o eclipse lunar total que só se vai repetir em 2123.

Percorra a fotogaleria e veja as melhores imagens do eclipse lunar visto a partir de Portugal.

