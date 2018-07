Lamborghini atropela cão. Mas dono de cão paga

Em Suzhou, na China, uma criança de 13 ano passeava o seu Retriever de Labrador pela trela quando este se escapou e fugiu para a rua. Para azar surgiu um Lamborghini, por sorte com bons travões, pelo que o cão sofreu apenas ferimentos ligeiros, tal como o desportivo italiano. A menina ficou de tal forma desesperada que o condutor se ofereceu para lhe dar 2.000 yuan para pagar o veterinário. Mas a criança insistiu em chamar a mãe que, assim que chegou ao local, decidiu dar uma lição à filha, introduzindo-a ao conceito de responsabilidade.

Agradecendo a gentileza do condutor, a mãe insistiu que eles, os donos do cão, pagariam a conta. Do veterinário e da reparação do Lamborghini, que por aquelas bandas custa “só” 8 milhões de yuan (cerca de 1 milhão de euros) e cuja reparação atingiu 450.000 yuan (56.600€). Segundo a lei chinesa, os pais da criança, por ser menor, são os responsáveis por que o cão esteja sempre sob controlo, pelo que na realidade deveriam pagar os 56.600€.

Entre o condutor, de nome Wang, que não queria dinheiro e a mãe, chamada Zhou, que queria pagar tudo, a discussão estava de tal forma animada que a polícia que acorreu ao local, para agilizar o trânsito, preferiu retirar-se e deixar que ambos resolvessem aquilo amigavelmente. E ao fim de muita e acalorada conversa, Wang aceitou receber um décimo da reparação. Para arrumar a questão Wang postou no Weibo, o Facebook lá do sítio, que “o custo total da reparação era impraticável e podia prejudicar a família, mas como o dono do cão disse que queria dar uma lição à filha, acordámos que me pagariam 45.000 yuan”.

O assunto ficou resolvido, com a família certamente a decidir-se pelo treino do cão, não só para evitar que volte a fugir mas, caso o faça, por favor acerte num carro mais barato ou mais velho, pois 56 mil euros para reparar danos menores estraga o orçamento a qualquer um.

