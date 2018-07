Mudar de sexo para poupar no seguro? Claro que sim

Bastaram uns excessos de velocidade e umas manobras mal pensadas, para que o seguro de um condutor canadiano residente em Alberta, uma das províncias mais povoadas do país, assistisse ao disparar do seu prémio anual de seguro. Lá como cá, quanto mais acidentes tiver mais paga. Mas, ao contrário de Portugal, no Canadá até o número de multas pode fazer aumentar o seguro. E como este já é caro, os aumentos são significativos e tendem a desincentivar a maioria.

O homem de 23 anos decidiu partilhar a sua história com a estação de televisão CBC, a quem recordou o dia em que a sua companhia de seguros o informou que, devido às habilidades que praticava com alguma regularidade, iria passar a pagar anualmente 4.500 dólares canadianos, ou seja, 2.957€. David – assim foi identificado na reportagem – questionou a seguradora sobre qual seria o valor a pagar caso fosse uma mulher com a mesma idade e o mesmo histórico (um acidente e duas multas). E da resposta fez-se luz: cerca de 2.235€. Passar de homem a mulher, ainda que só no papel, ir-lhe-ia permitir poupar 67€ por mês.

Furioso com a companhia de seguros, o canadiano decidiu avançar com a mudança de sexo, apenas no cartão de identidade e carta de condução, pois era apenas isso que o separava de 67€ mensais. Tanto que, para requerer a alteração, só tinha de apresentar a carta de um médico atestando que David lhe tinha garantido que gostava de ser mulher. Assim, sem mais. E se tivesse esperado até Junho, nem seria necessário a carta do médico.

Muito satisfeito por se sentir vingado ao enganar a seguradora, “a” David percebeu que, afinal, não é caso único. Há outros que passaram a outras só para poupar uns trocos. Sucede que as companhias de seguros, cujo papel é ganhar dinheiro, já estão a ameaçar retaliar. Steve Kee, porta-voz do Insurance Bureau of Canada, afirmou à CBC: “Mentir ou assinar declarações falsas às seguradoras é um acto fraudulento, que pode comprometer qualquer outro seguro que venha a realizar.” Ou seja, o futuro pode não ser risonho para “a” David, mas por enquanto, por ser ela e não ele no papel, vai poupando. Resta saber se os amigos e a namorada também o poupam a umas piadas…

