Onde passam férias os grandes líderes mundiais

Em Portugal, os políticos privilegiam os destinos de férias nacionais. A maioria escolhe o sul do país, mas Marcelo Rebelo de Sousa vai passar algumas semanas de agosto nas zonas afetadas pelos incêndios do ano passado. Nos meses de verão, os líderes mundiais também tiram férias. Entre praias paradisíacas, resortes de luxo e caminhadas em zonas de campo, estes são os destinos dos chefes de estado.

Donald Trump

Antes de ser eleito presidente, Donald Trump criticou repetidamente o seu antecessor por tirar férias e jogar golfe. Em contrapartida, no seu primeiro ano enquanto presidente dos Estados Unidos, passou 100 dias fora da Sala Oval. Este Verão, Trump deverá voltar ao seu habitual destino de férias em Palm Beach, na Florida. O Mar o Lago Club é considerado um dos mais luxuosos e exclusivos hotéis de que o presidente é proprietário.

Angela Merkel

O destino de férias predileto de Angela Merkel é a zona dos Alpes italianos. De acordo com a ABC, há nove anos que a chanceler alemã e o marido rumam à zona do Tyrol do Sul — região do norte de Itália onde se fala alemão –, ficam hospedados no mesmo hotel de quatro estrelas e são fotografados durante as suas caminhadas na zona montanhosa de Dolomitas, considerada património mundial da UNESCO.

Contudo, este ano a região só vai acolher o marido da chanceler alemã. Pela primeiro vez, Merkel não seguirá o mesmo roteiro de férias. A chefe de governo terá alegadamente cancelado as suas férias, deixando os media internacionais a especular sobre os motivos para esta mudança de planos.

Theresa May

Tal como a homóloga alemã, a primeira ministra britânica Theresa May tem o hábito de fazer caminhadas com o marido durante as férias. Entre os locais escolhidos já estiveram os Alpes suíços, os montes de Gales e o norte de Itália. Ainda não é conhecido o destino para este ano.

Vladimir Putin

O destino de eleição do presidente russo é a Sibéria. Durante as férias, Vladimir Putin costuma pescar, caçar, nadar no rio, praticar mergulho e escalada. Nas fotografias divulgadas no ano passado pelo seu gabinete de comunicação, aparece frequentemente sem camisola, exibindo o seu físico atlético.

Emmanuele Macron

O presidente e primeira dama franceses vão passar férias no forte de Bregaçon, perto de Marseille, no Sul de França. Esta residência oficial tem sido o destino de verão escolhido pelos presidentes franceses nas últimas décadas, tendo acolhido De Gaulle, Sarkozy e Hollande durante os seus mandatos. Em 2017, Macron tinha optado por não passar férias neste local, mas este ano reconsiderou a decisão depois de no ano passado ter sido perseguido pelos paparazzi. Segundo a Reuters, o presidente francês terá chegado a apresentar queixa contra um fotógrafo, alegando assédio e invasão da privacidade.

Pedro Sanchéz

O chefe de governo espanhol é esperado mais uma vez em Almeriense de Mojácar, uma localidade no sul de Espanha. Sanchéz é dono de um apartamento na região, onde costuma passar férias com a família.

Justin Tradeau

No ano passado, o primeiro ministro do Canadá fez manchetes devido à sua polémica escolha de férias em 2016. Justin Tradeau passou férias nas Bahamas, na ilha privada de Aga Khan, um local apenas aberto à elite mundial simpatizante do líder religioso. O destino deste ano ainda não é conhecido, mas depois de ter sido investigado e condenado pela comissão de ética é pouco provável que regresse à Bell Island.

Barack Obama

O antigo presidente dos Estados Unidos vai dividir as férias entre Espanha e o seu estado natal, o Hawaii. O presidente passou o início de julho no país vizinho, que visitou pela quarta vez. Segundo a ABC, o presidente terá estado em Malaga, Granada, Mallorca e Marbella.

