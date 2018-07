Waymo quer lançar táxis autónomos ainda este ano

John Krafcik, o CEO da Waymo – a divisão criada pela Google para o desenvolvimento da condução autónoma –, serviu-se do Twitter para anunciar que a companhia superou a barreira dos 12 milhões de quilómetros percorridos em veículos autónomos, em vias abertas ao trânsito. É um salto gigantesco, se considerarmos que em Junho de 2015 a Waymo contabilizava apenas 1,6 milhões de quilómetros.

Waymo has self-driven 8 million miles on public roads, now at a rate of 25K miles per day. This real-world experience, plus over 5 billion miles in simulation, is how we're building the world’s most experienced driver. pic.twitter.com/VkfmLxwi2c

— John Krafcik (@johnkrafcik) July 20, 2018