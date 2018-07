Casillas acha que o homem nunca pisou a Lua (e o ministro da Ciência espanhol respondeu-lhe)

Iker Casillas já nos habituou a muita atividade nas redes sociais. Foi por lá que anunciou a renovação com o FC Porto, que criticou o vídeoárbitro na final do Mundial, ou que se mostrou solidário com o também guardião Lorius Karius pelas críticas ao jogador ou que se assumiu fã da banda Maroon 5. São muitas e variadas as publicações do guarda-redes que, esta semana, voltou a incendiar a Internet: publicou um post dizendo que não acreditava que o homem tivesse mesmo chegado à Lua. E o curioso é que o ministro da Ciência, Inovação e Universidades de Espanha lhe respondeu.

“No ano que vem cumprem-se 50 anos (suspostamente) que o homem pisou a Lua. Estou num jantar com amigos… a discutir o assunto. Levo o debate ao público. Acreditam? Eu não“, escreveu o guarda-redes na sua conta de Twitter.

El año que viene se cumplen 50 años (supuestamente) que el hombre pisó la Luna. Estoy en una cena con amigos… discutiendo sobre ello. Elevo la tertulia a público! Creéis que se pisó? Yo no! — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 23, 2018

Na mesma publicação, o guarda-redes lançou uma sondagem para conhecer a opinião dos seguidores. 310.277 pessoas participaram, mas não deram razão a Casillas: 58% acredita na veracidade da missão Apollo 11, ao passo que 42% têm uma posição mais cética.

A opinião do guarda-redes espanhol gerou muita discussão — uns chamaram-lhe “ignorante”, outros sublinharam que não se deve “acreditar sem questionar”. Mas houve uma reação que saltou à vista: o ministro espanhol da Ciência, Inovação e Universidades escreveu uma resposta às palavras de Casillas. Pedro Duque foi reconhecido pela Agência Espacial Europeia como astronauta, em 1992, e já esteve duas vezes no Espaço: uma a 29 de outubro de 1998, a bordo do vaivém Discovery, sendo responsável por cerca de 30 estudos científicos durante nove dias; a outra em 2003, quando partiu na nave Soyuz e passou dez dias na Estação Espacial Internacional.

Los hechos no cambian opine la gente lo que opine. Los aparatos que llevaron, las huellas, los reflectores láser seguirán estando allí. La foto que despertó el sentimiento de conservación de la Tierra sigue existiendo. https://t.co/uErsTOHkbh https://t.co/rlBMqfUwcm — Pedro Duque (@astro_duque) July 24, 2018

“Os factos não mudam, opinem as pessoas o que opinarem. Os aparelhos que levaram, as impressões digitais, os refletores a laser continuam a estar lá. A fotografia que despertou o sentimento de conservação da Terra continua a existir”, escreveu o ministro.

