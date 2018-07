e-tron surge a 17 de Setembro e por 1.000€. O sinal

A Audi anunciou que o e-tron vai ser apresentado a 17 de Setembro em São Francisco, nos EUA, confirmando que o período de reservas se vai iniciar durante o evento. Os clientes poderão a partir daí começar a configurar o seu e a ter direito a uma das primeiras unidades caso façam uma reserva, devidamente acompanhada de um sinal de 1.000€, que será devolvido caso desistam da compra.

Não há muitas informações sobre o modelo eléctrico da Audi, que terá a forma de um SUV civilizado, tipo Q8, com o fabricante a anunciar que todos os dados relativos às potências dos motores eléctricos, bem como a capacidade das baterias que os alimentam, serão igualmente reveladas durante a apresentação do modelo na Califórnia.

O protótipo que foi apresentado no Salão de Genebra e desde então visto em inúmeros locais durante a fase de testes, revela praticamente tudo o que há a saber sobre as formas do veículo, que curiosamente não apresenta grandes diferenças por comparação com o e-tron Concept, que foi revelado no Salão de Frankfurt de 2015. Anuncia um Cx de 0,28, muito interessante para um SUV, ou um crossover se quisermos ser mais precisos, rendimento aerodinâmico que ajudará a estender a autonomia e que em parte poderá ser conseguido à custa da substituição dos retrovisores exteriores por câmaras vídeo, que depois projectam a informação que recolhem nuns ecrãs nas extremidades do tablier.

Ainda segundo a Audi, o e-tron montará dois motores eléctricos, logo um à frente e outro atrás, conferindo-lhe quatro rodas motrizes, sendo alimentados por um pack de baterias de 95 kWh. Contudo, como a plataforma do e-tron é a mesma que será utilizada mais tarde pelo Porsche Taycan, é mais que natural que surjam outras capacidades de bateria e diversos níveis de potências, como acontece no Taycan. O e-tron vai poder recarregar os acumuladores a 150 kW, em corrente contínua, o que assegurará 0-80% de carga em apenas 30 minutos, mas os clientes ainda poderão adquirir uma wallbox para alimentar o carro em casa, a 9,6 kW, o que permitirá carregar o veículo em 10 horas, idealmente no período da noite.

O modelo já foi anunciado com um preço de 80.000€ na Alemanha, o que não deverá andar longe do valor a praticar em Portugal, dados os reduzidos impostos adicionais com que este tipo de veículos é sobrecarregado. Isto coloca o Audi e-tron como concorrente directo do Tesla Model X e Jaguar I-Pace.

